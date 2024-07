Fuscaldo, si accascia a terra dopo un bagno a mare: 70enne in prognosi riservata

Un anziano va in arresto cardiaco dopo il bagno, provvidenziale l'intervento del 118. È accaduto attorno alle 11. L'uomo, un turista di 70 anni, dopo essersi tuffato nelle acque del mare - nelle vicinanze della zona marinara di Fuscaldo - si è accasciato sulla battigia. I presenti sull'arenile hanno intuito la gravità della situazione e hanno quindi allertato in pochi attimi il 118.

L'ambulanza della Pet di Paola con a bordo l'infermiere Robertino Serpa e gli autisti soccorritori Giuseppe Di Bella e Pina De Gaetano partita in codice rosso è intervenuta sul luogo in pochi minuti. Considerata la gravità della situazione dopo i primi massaggi cardiaci è stato usato anche il defibrillatore.

L'uomo dopo le manovre di rianimazione ha ripreso conoscenza e successivamente è stato portato in Ospedale al “San Francesco” di Paola prima per poi essere trasferito d'urgenza all'Annunziata di Cosenza dove si trova in prognosi riservata.