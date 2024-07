Il Pronto soccorso di Cosenza torna in affanno: i cubani vanno in ferie

La sanità delle... emergenze. Non si fa in tempo a risolvere un problema nel mondo sanitario pubblico che ne emerge subito un altro. Il Pronto soccorso dell’Annunziata, grazie al manager Vitaliano de Salazar, dopo essere stato dotato di un nuovo primario, è stato ammodernato e ampliato - come mai prima d’ora era avvenuto - solo che per un mese sarà a corto di personale medico.

A denunciarlo è uno dei sindacati di settore. Approfondiamo.

«Dopo l’apertura del nuovo Pronto Soccorso dell’Annunziata, esplodono i problemi già previsti di personale medico, molti dei medici utilizzati fino ad oggi sono in ferie e i buchi di personale emergono con gravità: su un totale di 16, sono rimasti solo in 4». La denuncia è di Claudio Picarelli, segretario regionale di Federazione Italiana Sindacale dei Medici Uniti-Fismu, che sottolinea: «I colleghi cubani, che erano stati la soluzione tampone anche del direttore generale, sono in ferie, tutti assieme e per un mese, e il nuovo Pronto Soccorso, aperto con cerimonia e “grancassa”, si ritrova senza personale».