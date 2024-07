Incendi, offensiva della Regione Calabria

Il fronte del fuoco. E la lotta ai piromani. Gli incendi minacciano centri abitati e località turistiche nella Calabria settentrionale: per ben due giorni consecutivi, anche il complesso nautico dei Laghi di Sibari ha subito l’incedere delle fiamme. La situazione è a rischio costante ormai da un mese.

«Si susseguono da giugno» segnala preoccupato il presidente di AssoLaghi Luigi Guaragna «gli incendi all’interno del centro nautico di Sibari. Già nei giorni scorsi un rogo di vaste proporzioni aveva minacciato i Laghi».

L’origine dei roghi è dolosa e i danni cagionati dal fuoco lungo larga parte del Cosentino molto pesanti. Meno di dieci giorni fa, per una tragica fatalità, le comunità di Cassano e Civita avevano pianto la scomparsa del professore Lorenzo Francomano, 74 anni civitese, i cui terreni ricadono nel territorio cassanese. Proprio a causa di un devastante incendio che aveva avvolto l’area della Madonna della Catena, dove il pensionato possedeva un uliveto, Francomano aveva trovato la morte imprigionato dalle fiamme e dal fumo mentre tentava di arginare l’avanzata dell’incendio.

I territori più colpiti nel Cosentino nell’ultima settimana sono stati quelli posti nell'Alto Jonio, in particolare Albidona, Oriolo e Montegiordano e nel Basso Jonio interessando, precisamente, i boschi della Sila Greca.