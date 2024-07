La scoperta a Corigliano Rossano: nel bagagliaio dell’autobus il cadavere di un senzatetto

È di un cittadino di nazionalità romena, residente a Rossano, il corpo senza vita ritrovato nella bagagliaio di un autobus ieri mattina nell'aria urbana di Rossano. Il macabro ritrovamento è avvenuto a seguito di una segnalazione visto il cattivo odore che proveniva dal mezzo parcheggiato assieme ad altri lungo la via e utilizzato dalle autoscuole cittadine per le prove di guida.

Una volta aperto il bagagliaio si è presentata una scena raccapricciante, in quanto il corpo dell’uomo era in avanzato stato di decomposizione. Difficile stabilire da quanto tempo si trovasse lì, anche alla luce delle alte temperature che si sono registrate in città negli ultimi giorni. Sarà quindi necessario attendere gli esiti delle indagini del medico legale che è stato chiamato ad intervenire. Sul posto gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano diretto dal vice questore Domenico Lanzaro che con professionalità e immediatezza hanno circoscritto la zona facendola interdire al traffico pedonale per effettuare tutti i rilievi. Proprio per lavorare con precisione l’autobus è stato posto sotto sequestro così da poter consentire ai tecnici della scientifica di procedere. L'ipotesi più accreditata è quella che l'uomo possa aver avuto un malore dopo essersi rifugiato nella bagagliaio per trovare un riparo scelto magari come luogo in cui trascorrere a notte.

Tra le pieghe dei resti dei suoi abiti c’erano ancora i suoi documenti e da lì è stato possibile risalire alla sua identità. Al momento si sta lavorando anche per ricostruire la dinamica dei fatti.