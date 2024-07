San Giovanni in Fiore, i ladri “professionisti” rubano settemila euro all’Ufficio ticket

Furto con scasso ai danni dell’Ufficio ticket dell’ex distretto sanitario di San Giovanni in Fiore, nella parte alta della cittadina, in via Gran Sasso. Il bottino ammonterebbe intorno a 7 mila euro. Il ladrocinio è pressoché certo che sia avvenuto nella notte di venerdì o in quella di sabato. La scoperta è stata compiuta ieri mattina, quando gli impiegati hanno subito notato un’effrazione ad una porta esterna laterale, e da qui i malviventi avrebbero scavalcato un bancone separatore e, dopo aver fatto saltare i cilindretti della cassaforte, verosimilmente per mezzo di un colpo d’arma da fuoco, hanno fatto man bassa di banconote e monete. Maldestramente hanno però “dimenticato” anche una consistente somma che era custodita in una busta, pronta per essere “versata” già ieri mattina.