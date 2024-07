Corigliano Rossano, s’indaga nel passato del 37enne trovato morto

Si chiamava Octavian Nicolae Plosceano, l’uomo senza vita trovato nella bagagliaio di un autobus nella mattinata di lunedì scorso a Rossano. Aveva 37 anni, di nazionalità rumena e risiedeva a Rossano. Almeno questi sono gli elementi certi che emergono dai documenti che gli sono trovati addosso in quel cumulo di vestiti che copriva ciò che restava di un corpo ormai in avanzato stato di decomposizione. Il trentasettenne è stato trovato dopo che dal mezzo si sentiva uscire un autore nauseabondo. Poi la macabra scoperta una volta aperto il portellone del bagagliaio. Come avevamo preannunciato viste le condizioni in cui il cadavere è stato trovato, per avere certezza sulle cause che hanno portato al decesso, il sostituto procuratore di Castrovillari Raffaella di Carluccio D’Aniello ha disposto il sequestro della salma ed anche il successivo esame autoptico. Da un primo esame esterno non si pensa che si possa trattare di una morte violenta, ma le condizioni deteriorate della salma non hanno potuto fornire altri dettagli. Sotto sequestro, come avevamo già annunciato, anche l'autobus uno dei tanti che vengono utilizzati dalle autoscuole cittadine per le pratiche di guida.