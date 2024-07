Auto contro scooter tra Sangineto e Bonifati, muore il 17enne Alessio Cataldo

Strade di sangue. In un caldo e assolato pomeriggio di luglio, ieri pomeriggio, ha perso la vita un ragazzo di appena 17 anni. Alessio Cataldo di Sangineto è deceduto a seguito di un incidente tra lo scooter che conduceva e un’autovettura che procedeva sul senso opposto. Il sinistro mortale è avvenuto sulla strada provinciale 16. L’arteria collega la Statale 18 ai centri storici di Sangineto e Bonifati. Il ragazzo, secondo quanto si è appreso, era solo e a bordo del motorino e ha impattato violentemente contro l’auto all’ingresso di una curva. Il giovane è finito a terra battendo violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che compresa la gravità della situazione hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Per il giovane però non c’è stato nulla da fare. E, a quel punto, purtroppo l’elisoccorso ha fatto marcia indietro non atterrando nemmeno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bonifati e quelli della Compagnia di Scalea, che hanno delimitato l’area. Quindi la viabilità è stata deviata su strade alternative.