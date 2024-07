Corigliano Rossano, Busitalia dovrà reintegrare gli ex lavoratori Simet spa

Arriva una nuova e importante sentenza a favore dei lavoratori licenziati da parte della Simet spa. Nei giorni scorsi il tribunale di Castrovillari ha emesso nei confronti di uno degli autisti facente parte dei 38 lavoratori che erano stati licenziati dalla ditta di autotrasporti rossanese, una sentenza che ha dichiarato in via definitiva in primo grado l'obbligo da parte di Busitalia Rail service srl di ereditare le posizioni lavorative dei dipendenti della Simet. Come è noto nel mese di dicembre del 2023 veniva sottoscritto un contratto tra la Simet Spa e la società Busitalia Rail service srl, con il quale la ditta rossanese cedeva in affitto in favore della seconda il proprio ramo d'azienda, svolto per il trasporto passeggeri su gomma su lunga distanza. Per quanto riguarda il caso in specie uno dei lavoratori, assistito e difeso dall'avvocato Gianpiero Romano, insieme alla dott.ssa Maria Teresa Campisi collaboratrice dello stesso studio legale, aveva impugnato il licenziamento e il giudice del lavoro gli aveva dato ragione. Busitalia si era opposta al ricorso dell'autista ritenendo che le condizioni dell'affitto non contemplassero il passaggio lavorativo dei dipendenti nella propria società. Da qui ne è partito un nuovo iter giudiziario presupponendo il diritto a vedersi reintegrato al lavoro in via solidale sia nei confronti della Simet che è della Busitalia.