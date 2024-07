Paola, auto si ribalta nei pressi del bivio per la Statale 107. Coinvolta una famiglia: 4 feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio al bivio che dal centro urbano di Paola porta alla Statale 107, causando notevoli disagi al traffico e il ferimento di quattro persone. Un'auto, per ragioni ancora in fase di accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata, richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia per gestire l'emergenza e mettere in sicurezza l'area. Le forze dell'ordine hanno lavorato per ripristinare il normale flusso del traffico, che ha subito rallentamenti significativi a causa del sinistro.

L'incidente ha coinvolto una famiglia di quattro persone che si trovava a bordo dell'auto ribaltata. Le quattro persone ferite sono state immediatamente soccorse e trasportate all'ospedale di Paola per le cure necessarie. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Saranno le indagini delle autorità competenti a stabilire le dinamiche precise dell'accaduto.