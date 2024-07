Radiologia, manca il tecnico: va in tilt il poliambulatorio di Cassano

I problemi della sanità nel cassanese non vanno in vacanza nemmeno in piena estate. Il servizio di radiologia, infatti, comprensivo della Moc, la densitometria che misura la densità minerale ossea dello scheletro e la massa e la quantità di minerali in esso presenti, presente presso il Poliambulatorio di Cassano, risulta essere sospeso. La nuova ed ennesima denuncia arriva da Francesco Garofalo, portavoce del Comitato spontaneo di cittadini per la tutela della salute pubblica della Città delle terme. «Mi viene riferito, che tra i problemi ci sarebbe quello della mancanza del tecnico. Di certo i cittadini soprattutto le fasce più deboli di questo territorio, che già pagano pesantemente un duro prezzo per la mancanza di una struttura ospedaliera, sono costretti a rivolgersi al di fuori del proprio comune di residenza o presso privati».