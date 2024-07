Rende, lo stadio “Marco Lorenzon” sarà affidato semestralmente

Stadio “Lorenzon”, arriva la piena conferma alle nostre indiscrezioni. L’amministrazione comunale, in esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 127 del 18 luglio scorso, adottata con i poteri della Giunta Comunale, intende procedere all’affidamento d’uso provvisorio dello stadio comunale “Marco Lorenzon”. L’affidamento in uso provvisorio è finalizzato a mantenere in buono stato e in efficienza l’impianto sportivo e, a tal fine, comprende diverse attività: il servizio di custodia del complesso sportivo; la pulizia generale del complesso sportivo, degli impianti tecnologici e delle attrezzature; la manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo, comprese le attività specifiche per la corretta tenuta del manto erboso; la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici; l’assunzione in proprio di tutte le spese connesse e/o annesse alla gestione complessiva dell’area, comprese le utenze, la fornitura di materiali, l’acquisto e la manutenzione di macchine ed attrezzature per gli interventi manutentivi.

Il corrispettivo delle prestazioni? Seimila euro per sei mesi. All’affidatario è riconosciuta la possibilità di utilizzo del campo di calcio principale, con esclusione dell’utilizzo delle tribune (senza pubblico), nonché l’utilizzo del campetto di calcio con il manto in erba sintetica. La notizia, ovviamente, ha acceso gli animi dei tifosi rendesi e dei molti cittadini incuriositi ed appassionati di calcio. Tra questi, Sergio Tursi Prato, docente e giornalista, oltre che tifoso rendese da 51 anni. Tursi Prato, ha inteso scrivere una lettera aperta alla triade commissariale del Comune di Rende.