Castrovillari, maxi-risarcimento per l’ex leader della Cgil

C'è il riconoscimento di un risarcimento rilevante in favore dell’ex Segretario Generale pro tempore della Cgil (Comprensorio del Pollino della Sibaritide e del Tirreno), Orlando Bonadies, al termine del giudizio civile intentato per le accuse a lui rivolte da una ex dipendente. Dopo un lungo iter giudiziario, durato più di dieci anni, il Tribunale Civile di Castrovillari con la sentenza numero 175/2023 ha condannato una ex dipendente della Cgil al pagamento in favore dell’ex segretario della Cgil - a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da costui patiti in occasione dei fatti conseguenti alla denuncia del 2.2.2010 - la somma complessiva di euro 161.976,75, oltre interessi, e le spese di lite liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre ad euro 678,83 per esborsi documentati ed accessori come per legge. Si tratta dell’epilogo di una vicenda che ha visto il sig. Bonadies Orlando, a causa della denuncia-querela sporta da una ex dipendente nei suoi confronti in data 2.2.2010, subire un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Castrovillari per il reato di cui agli articoli 56 e 610 c.p. (violenza privata), definitosi con sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Nella denuncia-querela la dipendente ha affermato di aver subito dal sig. Bonadies, all’incirca due anni prima che si determinasse alla presentazione della denuncia, numerose e non meglio precisate minacce di licenziamento, «preordinate a farla desistere dal proposito di rispettare l’orario part-time contrattualmente stabilito e di guisa a costringerla, dietro la minaccia della perdita immediata ed irreversibile del posto di lavoro, ad osservare senza alcun emolumento retributivo, un orario di lavoro full time». Il Giudice penale, viceversa, ha riconosciuto che «le dichiarazioni rese dalla persona offesa non hanno trovato alcun riscontro».