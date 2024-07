Corigliano Rossano, in fumo una vasta area della Valle del Colagnati

Due Canadair, un elicottero, due squadre dei vigili del fuoco e una di Calabria verde. Sono questi i mezzi utilizzati per l'intera mattinata di ieri per domare un vasto incendio che ha colpito la ampia zona rurale della Valle del Colognati nelle zone tra Santa Maria delle Grazie e Piano Russo nella area montana di Rossano. I mezzi aerei hanno sorvolato per ore i cieli della città, scaricando sulle lingue di fuoco che stavano avviluppando gli ulivi secolari il loro carico di acqua. Le operazioni di spegnimento delle fiamme non sono state semplici, anche perché l'incendio era alimentato dal il vento che seppur rappresentato da una leggera brezza, ha soffiato in maniera costante per tutto il giorno. I primi focolai si sono sviluppati alle prime luci dell'alba e in poco tempo l'incendio si è esteso andando anche a minacciare quelli che sono gli insediamenti civili, tra cui anche aziende agricole attività produttive della zona. In particolare l'avanzare del fronte del fuoco ha preoccupato per la vicinanza delle fiamme a due frantoi, uno dei quali è stato lambito in maniera pericolosa dalle fiamme. Preoccupazione anche per la presenza nelle vicinanze di un deposito di fuochi pirotecnici.