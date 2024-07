Incidente mortale sulla statale 16, Sangineto e Bonifati piangono il 17enne Alessio Cataldo: "Non ci sono parole, ma solo silenzio e preghiere"

Mentre proseguono le indagini sul sinistro stradale che sulla statale 16 ha causato la morte del 17enne Alessio Cataldo le comunità di Sangineto e Bonifati si uniscono al dolore della famiglia.

Il sindaco di Sangineto Michele Guardia «un giorno molto triste per il nostro paese. La tragica perdita di Alessio Cataldo, ci lascia un vuoto immenso. Non si può morire così nel pieno della giovinezza, con tanti sogni ancora da coltivare ed obiettivi da raggiungere. Ci stringiamo forte alla famiglia in questo momento di profondo dolore e sconforto, facendo giungere loro, la nostra vicinanza ed il nostro affetto». Dal Comune di Bonifati scrivono come la statale 16 «è una strada che unisce due comunità legate da sempre. Una strada percorsa quotidianamente da tutti i nostri giovani e che ha riservato un destino crudele a un nostro fratello. Non ci sono parole, ma solo silenzio e preghiere. Il sindaco, gli amministratori e la comunità di Bonifati si uniscono attoniti al dolore della famiglia Cataldo-Iacovino e a tutta la popolazione di Sangineto per la perdita del giovane e caro Alessio».

L’impatto tra lo scooter e il Suv con alla guida una donna di Cetraro è stato frontale. La donna è ancora scossa per il sinistro ma sta bene. Adesso chiaramente – i Carabinieri della stazione di Bonifati - stanno cercando di appurare quale sia stato il mezzo che ha invaso la corsia dell’altro. A riguardo è stato aperto un fascicolo d’indagine da parte dell’autorità inquirente.