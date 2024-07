Spezzano Albanese, liti e minacce tra genitori alla partitella dei bambini

L’inaugurazione del campetto comunale di calcio a 5 di località Parcheggio ha rischiato di diventare quasi uno scontro fisico tra due fazioni. E non si sta parlando di un semplice gioco come dovrebbe essere il calcio, ma di episodi che fanno male allo sport e soprattutto all’educazione dei più giovani. Ma cosa sarebbe accaduto? C’è chi parla addirittura di urla e minacce addirittura per una partita amichevole! Il tutto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì, ed è emerso tramite una nota a firma dei responsabili del settore giovanile della Scuola calcio Spezzano Albanese, Francesco Mazza e Fiorenzo Viceconte. «Quella che doveva essere una partita amichevole tra due squadre, si è trasformata in una situazione spiacevole a causa dell'atteggiamento inaccettabile della società avversaria». Difatti, a loro dire, alcuni membri dell'altra squadra, «con il supporto delle rispettive famiglie, non avrebbero accettato che altri bambini partecipassero attivamente alla partita celebrativa». E questo avrebbe portato momenti di degenerazione e di veemenza, il sotto gli occhi esterrefatti dei loro figli e di tutti i bambini presenti.