Villapiana, lotta tra la vita e la morte l’uomo salvato in mare allo Scalo: ancora un mistero l'identità

Sulla spiaggia dello Scalo di Villapiana è intervenuto anche l’equipaggio di un’auto dei carabinieri della locale stazione che hanno raccolto una serie di informazioni per ricostruire i fatti. Ignote al momento le generalità dell’uomo. Sulla spiaggia non sono stati trovati indumenti e tantomeno documenti. I militari dell’Arma hanno sentito tutti i presenti ma nessuno ha detto di conoscerlo e d’averlo visto entrare in acqua. Una circostanza che rende ancora più fitto il mistero. Anche perché nelle ultime ore ai carabinieri non sono arrivate denunce di persone scomparse. Si attende quindi l’evolversi degli eventi. La speranza che l’uomo possa riprendersi resta appesa a un filo. Nella tarda serata di ieri i medici non avevano ancora sciolto la prognosi.