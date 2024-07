Rassegna stampa 27-07-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titoli degli articoli che potrete leggere su Gazzetta del Sud - edizioni Calabria:

Regione Calabria, via libera al Piano Rifiuti. Occhiuto: «Crotone non diventerà la pattumiera d'Italia»

IN EVIDENZA

Cosenza, contro la droga un'azione sinergica tra i giovani: iniziativa del Serd e della comunità “Il delfino”

Misterioso incidente stradale a Corigliano, finisce contro il guardrail e si dilegua nel nulla

Sibari, reflui sospetti nella darsena: indagini del Comune sulle sostanze fuorilegge

Scilla, escursionista scopre "Morgana": una nuova grotta sommersa vicino al Castello Ruffo

CRONACA

Catanzaro, dall’Asp più risorse per il personale delle guardie mediche e del carcere

Reggio, la crisi è anche igienico-sanitaria: dalla mancanza d’acqua ai rifiuti, interi rioni in ginocchio

Rifiuti a Catanzaro, pressing sul ritiro del bando. Corsi: «Bisogna tutelare i lavoratori»

Gioia Tauro, i diportisti “sfrattati” dalla darsena del porto: annunciato un sit-in pacifico

Lamezia, un “ecosistema” digitale al servizio di Comuni, associazioni e imprese

POLITICA

Accordo bipartisan sulla città unica Cosenza-Rende-Castrolibero

Comune di Vibo, si compone il puzzle delle commissioni. La maggioranza ne prende 4 su 5

Crotone, la strada per Tufolo e la bonifica del Castello inserite tra le priorità di fine mandato

Tagli sanitari per 10 milioni nel Vibonese: solo 14 (su 50) si presentano alla Conferenza dei sindaci