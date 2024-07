Sibari, reflui sospetti nella darsena: indagini del Comune sulle sostanze fuorilegge

Immissioni sospette nell’impianto fognario dei Laghi di Sibari: scattano ordinanze e controlli. A scoprirlo, a seguito di un sopralluogo, l’ufficio ambiente comunale. Ispezione che ha riguardato, precisamente, il depuratore che opera nel complesso nautico Sibari garantendo acque pulite da sversare, regolarmente, a mare dopo il ciclo di depurazione. Ma le verifiche effettuate hanno rivelato che tutto funziona alla perfezione ma hanno anche rilevato l’arrivo di adduzioni di portata anomala nell’impianto della rete fognaria comunale.

Una situazione diventata difficile e, vista l’esigenza di salvaguardare la salute umana e l’ambiente, s’è ritenuto di dover provvedere a ricercare le fonti di immissione anomali, presumibilmente provenienti sia da acque di pozzo salate, vista l’alta conducibilità elettrica, oltre che dal sollevamento di acque nei locali posti sotto il livello delle darsene (le famigerate “cantinette abitate” molto frequenti nelle case dei Laghi e che si trovano sotto il livello delle darsene), nella condotta fognante che raccoglie i reflui dei Laghi di Sibari ed eliminarle, poiché tali immissioni possono alterare l’efficienza del processo depurativo. Motivo per cui il sindaco Giovanni Papasso, con propria ordinanza, ha “imposto” agli amministratori di condominio, a tutti i proprietari delle unità abitative e delle attività commerciali ricadenti nel complesso Laghi di Sibari di immettere nell’impianto fognario esclusivamente reflui domestici, specificando che non possono essere scaricate nella pubblica fognatura le sostanze fuorilegge e, in particolar modo, acque reflue contenenti sostanze pericolose (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) che possono danneggiare le condutture o interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagevoli o di pericolo per l’incolumità delle persone o danno all’equilibrio ambientale.