Amantea, ordinanza di Pellegrino: l’acqua adesso è razionata

Con un messaggio notificato nel corso della mattinata di ieri a coloro che hanno scaricato l’app relativa ai servizi del Comune di Amantea, il sindaco Vincenzo Pellegrino ha annunciato il razionamento dell’acqua, a partire dalla notte scorsa, dall’una alle cinque del mattino. In virtù dia tale dispositivo normativo, i serbatoi che servono la città di Amantea potranno ricaricarsi e rifornire la comunità nelle ore diurne. Il provvedimento era atteso. Già da alcuni giorni, soprattutto nel quartiere Santa Maria e nelle zone periferiche del capoluogo e della frazione, l’acqua non sgorgava più copioso dai rubinetti. Per buona pace di chi sperava in una risoluzione della questione. La decisione assunta, come era logico prevedere, ha alimentato le proteste da parte di coloro che necessitano di acqua anche nelle ore notturne.