Cassano, punto 118 attivo 24 ore su 24 a Marina di Sibari e non solo: riunione Comune Asp sulla sanità

Radiologia, guardia medica di Doria, punto 118 h24 a Marina di Sibari, Casa della salute e Ospedale di comunità, randagismo e Casa Serena: sono questi i punti salienti discussi nel corso di un incontro tra l’amministrazione comunale cassanese e i vertici dell’Asp di Cosenza. Alla riunione erano presenti il sindaco Giovanni Papasso, la consigliera delegata alla sanità Carmen Gaudiano, l’assessore alle Politiche sociali Elisa Fasanella, il commissario dell’Asp di Cosenza Antonello Graziano, Martino Rizzo, direttore sanitario Asp, Riccardo Borselli, responsabile del 118 Asp, e il funzionario Remigio Magnelli. L’incontro è partito dal servizio di radiologia della struttura ospedaliera di Ponte Nuovo. A causa della carenza di tecnici, infatti, il servizio funziona a scartamento ridotto. «In merito ha questo punto – hanno commentato gli amministratori cassanesi – abbiamo avuto ampia rassicurazione perché è in corso di espletamento un avviso per reperire altri tecnici e al completamento, il primo sarà inviato a Cassano». Si è parlato poi delle chiusure della guardia medica di Doria dovute alla carenza dei medici e, anche in questo caso, i referenti dell’Asp si sono impegnati a ripristinare e garantire il servizio. Terzo punto in discussione è stato quello di avere un punto 118 presente 24 ore su 24 a Marina di Sibari, richiesta fatta dall’amministrazione comunale già negli anni passati. L’Asp, in questo caso, ha fatto sapere che l’attivazione era già prevista ma hanno avuto difficoltà a reperire il personale per garantirlo. In settimana la situazione si dovrebbe dovrebbero risolvere per attivare per i prossimi 45 giorni il punto che servirà l’intera costa cassanese. Ma c’è una novità importante: Graziano e gli altri dirigenti hanno comunicato di aver già deliberato l’attivazione di un punto 118 attivo 24 ore su 24 a Marina di Sibari per tutto l’anno.