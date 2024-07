Castrovillari, svolta della Regione sui rifiuti: a Campolescia si chiude

La Regione Calabria valuta il progetto di tombatura della Discarica di Campolescia. Gli agricoltori della Piana di Cammarata, infatti, sembrano essere vicini ad una svolta su un impianto che la Regione aveva deciso, insieme alla Discarica di Cassano, di di chiudere definitivamente con uno stanziamento complessivo (per i due impianti) di 3milioni e 300mila euro. La somma servirà a sanare la ferita generata dall'impianto e, soprattutto, si procederà alla creazione di una copertura con pannelli fotovoltaici capaci di produrre energia pulita per le aziende agricole della zona. L'iniziativa dovrebbe anche eliminare la produzione del percolato che, nelle vasce posta a valle del sito, continuano a raccogliere un liquido che deve comunque essere smaltito e con costi davvero considerevoli per il Bilancio del Comune di Castrovillari. Allo stato il sito resta in attesa delle lavorazioni, mentre il progetto di tombatura è stato recentemente presentando in Regione dal Comune di Castrovillari. I tempi sono stati veramente biblici.