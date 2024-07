Corigliano Rossano, appello dei residenti: a Schiavonea è necessario presidio sanitario permanente

Appello dei residenti all’Asp per istituire un presidio sanitario di primo soccorso o almeno una postazione di ambulanza, nella frazione Marina di Schiavonea. Tra le tante problematiche che affliggono il borgo marinaro, tra risse sempre più frequenti e allagamenti ad ogni prima forte pioggia, c'è anche quella della necessità di avere un punto di riferimento per quanto riguarda le emergenze di carattere sanitario alla luce dell'utenza che nel periodo estivo si riversa sul nella zona di mare.

Una presenza magari supportata dalla presenza in loco di mezzi di soccorso, come anche quelle delle associazioni che spesso sopperiscono alla mancanza di ambulanze medicalizzate, presenze preziose sia negli stadi che nelle feste di piazza. Una esigenza che prepotentemente si è fatta sentire negli ultimi giorni, alla luce di alcuni episodi che si sono verificati a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra e che hanno registrato la difficoltà da parte delle ambulanze di giungere in maniera celere sul luogo della chiamata.