Cosenza, servizio case famiglia al collasso. Romeo: “Rischiamo di non garantire i livelli essenziali”

“Caro sindaco, purtroppo ci risiamo, ancora una volta veniamo presi in giro, raggirati dalle stesse istituzioni che dovrebbero tutelare i bisognosi e i più deboli, nella fattispecie parliamo dei minori ospiti e delle comunità alloggio per minori (ex case-famiglia) che svolgono storicamente un servizio di grande importanza e di enorme utilità sociale”.

Inizia così la lettera che il Coordinamento per i Minori della provincia di Cosenza ha indirizzato ai sindaci dei comuni che ricadono nel territorio bruzio e nell’hinterland per sensibilizzarli in merito al mancato adeguamento delle rette approvato con D.G.R. N.499 del 26 Settembre 2023.

“A partire dallo scorso gennaio 2024, le rette che consentono alle comunità alloggio per minori di gestire le esigenze quotidiane dei giovani ospiti, sarebbero dovute passare dagli storici 32 euro a 86 euro”, spiega Gianni Romeo, che oltre a rappresentare il coordinamento è anche lo storico presidente della Cooperativa La Terra che opera sul territorio cosentino da oltre 40 anni. “Così non è stato e solo nell’Ambito 1, vale a dire quello di Cosenza. Non altrove. Solo in una delle province più povere d’Italia!”.