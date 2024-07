Cosenza, defibrillatore donato al Consultorio familiare dal gruppo “Branco”

Il gruppo “Branco” torna a far parlare di sé e lo fa per la seconda volta in pochi mesi per un nobile gesto di solidarietà: la donazione di un defibrillatore semiautomatico presso il Consultorio familiare di Via Popilia a Cosenza. Dopo la donazione di carrozzine destinate all’Ospedale Civile di Cosenza, questa volta è il turno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza grazie ai proventi derivati dalla vendita di una maglietta celebrativa dedicata al bomber Gennaro Tutino. “Queste sono le partite e le vittorie più belle che rivestono un grande significato” le parole di Francesco Bernardo in rappresentanza del gruppo “Branco”. Molto spesso le tifoserie si giudicano in modo negativo ma in questo caso è uscito fuori il grande cuore di questo gruppo e di tutti coloro che hanno contribuito affinché questa donazione venisse portata a termine. Una donazione molto gradita da parte del Direttore Generale dell’ASP di Cosenza, Antonio Graziano e del Direttore Sanitario, Martino Maria Rizzo che non hanno voluto mancare a questo appuntamento così importante. Ma il più felice di tutti è il responsabile del Consultorio Familiare di Via Popilia, Luigi Miceli, onorato nell’essere stato preferito per la donazione del defibrillatore. Ma il gruppo “Branco” ha intenzione, nei prossimi mesi, di attuare altre iniziative in ambito sociale. Appuntamento ora all’inizio della nuova stagione calcistica con il vessillo “Branco” che capeggerà sugli spalti degli stadi d’Italia.