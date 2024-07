Rassegna stampa 29-07-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

CALABRIA

- Effetto “autonomia” sulla sanità in Calabria, si teme la fuga dei pazienti al Nord

- «Poca acqua nelle case in Calabria? Vi spiego perché». Parla Calabretta, amministratore unico di Sorical

- La morsa delle 'ndrine sulla Locride: in 12 finiscono sotto processo. L'operazione “Malea” della Dda di Reggio

- Le 'ndrine, i narcos messicani e l’affare con “el Mayo” Zambada (il braccio destro di el Chapo)

- Tirocinanti, il contratto resta l’unica strada. Mercoledì protesta Usb a Lamezia

- Nuovo depuratore a Catanzaro, l’iter comincia a prendere forma

- Città unica, il sindaco di Cosenza si sgancia dagli alleati del Pd e mobilita i comuni contro la Regione