Cosenza, l’ultima frontiera degli incivili: il cimitero come una discarica

Anche il cimitero di Colle Mussano deve fare i conti con l’inciviltà dei cittadini. Così, a pochi passi da un blocco di lapidi, da un po’ di tempo a questa parte si registra la presenza di rifiuti di varia natura. Gli stessi si sono ora accumulati e risultano appariscenti. Qualcuno ha pensato bene di “rottamare” finanche un vecchio televisore. La fotografia del degrado è stata captata da alcuni cosentini che, durante il rito composto di visita ai propri defunti, si sono ritrovati davanti questo desolante “spettacolo”. L’obbrobrio si presenta non molto lontano da una delle porte d’accesso secondarie di cui è fornito il cimitero, non troppo lontano dalla vecchia strada statale 107. L’ingresso, che si raggiunge imboccando la strada che passa per l’ex carcere di colle Triglio, non è la scelta utilizzata da molti ma soltanto da coloro i quali, per proprie valutazioni logistiche, trovano più comodo posteggiare vicino alla porta sostanzialmente opposta a quella principale, sul versante nordovest del cimitero.