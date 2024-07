Paura nella notte a Corigliano Rossano, ennesima auto a fuoco

Auto a fuoco nella notte nell'area urbana di Rossano. Attorno alle tre un boato ha svegliato nel sonno e residenti di via de Florio allo scalo della città. Per cause ancora in corso di accertamento un auto è andata a fuoco nel parcheggio di un condominio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni e una pattuglia dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano.

Provvidenziale l'intervento degli uomini del 115 sia per evitare che le fiamme interessassero altre vetture ed anche perché al di sotto del parcheggio vi era un'ampia area con arbusti secchi da cui poteva innescarsi un incendio. Ad andare in fumo è stata una Renault Mégane di proprietà di un imprenditore del posto e sembra che sia la seconda vettura in sei mesi che viene data alle fiamme riconducibile allo stesso proprietario.