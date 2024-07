Scuola, in Calabria niente incarichi bis ai presidi. Ridotte al minimo le reggenze

Tutti in attesa dei numeri. Niente a che fare con lotto e lotterie (o forse sì?) ma solo normali scadenze dell’universo scuola, con i precari protagonisti involontari poiché speranzosi nell’eventuale assunzione. Dovrebbero arrivare a giorni i numeri calabresi e cosentini relativi alle immissioni in ruolo, poiché a livello nazionale sono già state rese note le assunzioni deliberate dal ministero. Adesso non resta che verificare le quote che spettano a noi.

Qualche prof è di troppo Sono state ufficializzate, inoltre, le classi di concorso per le quali sono previste esuberi. È stato l’Ufficio scolastico provinciale a individuare le «situazioni di esubero dopo le operazioni di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2024/25 nelle scuole secondarie di secondo grado. C’è un nuovo arrivo nel gruppo ed è la classe di concorso A013, cioè Discipline letterarie, Latino e Greco che conta tre esuberi. Si tratta d’una situazione figlia della crisi del Liceo classico che continua a portare a casa numeri negativi, e non soltanto per il calo generalizzato delle iscrizioni. Ma in base a quanto trapelato i tre prof interessati saranno recuperati nelle scuole cosentine poiché colleghi titolari lasceranno la cattedra libera per altri impegni: a esempio dottorato di ricerca e dirigenza scolastica.