Cetraro, avevano in casa 13 chili di cocaina: arrestate due persone

I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, nell’ambito di specifica attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e/o repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato 13 chilogrammi di cocaina ed arrestato due persone, accusate di traffico e detenzione illegale di droga. In particolare, nello svolgimento del servizio in pieno centro abitato di Cetraro, i militari della Compagnia Paola, insospettiti da un anomalo comportamento e atteggiamento di due soggetti durante un controllo, hanno proceduto a perquisirli e, successivamente, a perquisire degli immobili risultati nella loro disponibilità. All’esito dell’attività, sono stati rinvenuti, abilmente occultati nei locali perquisiti, dodici “panetti” e ventisette “dosi” di sostanza stupefacente del tipo cocaina – già pronta per essere ceduta a terzi – oltre a dieci cartucce per pistola e un giubbotto antiproiettile. La sostanza stupefacente rinvenuta, e destinata allo spaccio, avrebbe fruttato alla criminalità oltre un milione di euro di profitti illeciti. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria i due soggetti arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Paola.