Bonifati, si allontanano in acqua a mezzo miglia dalla costa. Salvati dalla Guardia costiera di Cetraro

Nella serata di mercoledì 31 luglio, al calare del sole, la Guardia Costiera di Cetraro ha portato a termine un tempestivo salvataggio di due bagnanti al largo delle acque marittime del Comune di Bonifati a seguito di apposita segnalazione pervenuta alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro da parte di un loro amico che non li ha più visti rientrare a riva dopo un notevole lasso di tempo trascorso. Immediatamente attivata la macchina dei soccorsi, la Motovedetta SAR CP 851 mollava gli ormeggi dirigendosi nell’area di ricerca individuata. Il soccorso, coordinato dagli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, si è concluso positivamente all’imbrunire traendo in salvo i due malcapitati ben oltre la zona riservata alla balneazione, a circa mezzo miglia di distanza dalla costa nord, assicurandoli a bordo della Motovedetta e successivamente sbarcati nel porto di Cetraro in buono stato di salute.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro raccomanda agli utenti del mare l’importanza delle norme di cui all’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2024 emessa il 6 giugno 2024 (consultabile sul sito web della Guardia Costiera di Cetraro) anche in virtù dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2024” che vedrà impegnati i Militari della Guardia Costiera di Cetraro fino al 15 settembre mediante l’utilizzo di pattuglie terrestri e mezzi navali su tutto il territorio di giurisdizione al fine di garantire a turisti e residenti un’estate all’insegna di sicurezza e legalità.