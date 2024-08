Cetraro al centro dello spaccio di coca nell’Alto Tirreno

Rimarranno in carcere Stefano Tripicchio (35 anni) e Guido Lo Sardo (55 anni), i due insospettabili arrestati dalla guardia di finanza provinciale nel corso di un apposito blitz. Il gip del Tribunale di Paola ha difatti confermato la custodia cautelare tra le sbarre oltre che convalidarne gli arresti. I due sono accusati di detenzione di sostanza stupefacente (cocaina). In tutto, in due immobili sono stati sequestrati 26 panetti per un totale di 12,7 chilogrammi di droga. Un quantitativo che avrebbe fruttato la bellezza di un milione di euro. L’attività delle fiamme gialle non è stata casuale ma è frutto di una precisa attività di indagine della Compagnia.

I due indagati sono difesi dall’avvocato Marco Bianco del foro di Paola che presenterà istanza al riesame. Oltre che della droga gli indagati dovranno rispondere di detenzione di munizionamento (10 cartucce di pistola) e di un giubbotto antiproiettile.

Entrambi nell’udienza di convalida si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice. Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.