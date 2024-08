Forte scossa nel Cosentino, il sindaco di Mandatoriccio: “Siamo sul territorio, i cittadini stiano tranquilli”

Una forte scossa che ha turbato la serata dei calabresi, in particolar modo dei territori del Cosentino. La scossa registrata è di magnitudo 5.0 e proprio per questo motivo è stata avvertita in tutta la Calabria, fino ad arrivare a Messina. Subito in moto la macchina della ProCiv e i sindaci dei territori maggiormente coinvolti. Il sindado di Mandatoriccio, Vincenzo Leonardo Grispino, ha voluto tranquillizzare la cittadinanza: «Ci stiamo coordinando con la Protezione civile e le forze dell'Ordine. Il terremoto avvertito è stato molto forte, ma non sono stati segnalati danni. Volevo tranquillizzare i cittadini, invitandoli a mantenere la calma».