Guardia medica a Corigliano, dopo Cantinella chiude anche il presidio di Schiavonea

Ferragosto senza guardia medica a Schiavonea. Ancora a disagi per l'utenza per la mancanza della possibilità di usufruire della guardia medica. Il disagio, però, assume ora contorni preoccupanti ed esasperanti. Dopo le saracinesche abbassate per quanto riguarda la guardia medica di Cantinella, adesso anche il borgo marinaro di Schiavonea resterà nei giorni clou festivi del mese di agosto senza la presenza di un medico reperibile nelle ore notturne e nei giorni festivi, quando il medico di base non è tenuto a rispondere. Ma in questo caso il disagio investe anche i turisti che restano senza un punto fisso di riferimento se non il pronto soccorso. A quanto si è preso dal Distretto Sanitario Ionio Nord dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è infatti giunta la comunicazione della temporanea sospensione del servizio di continuità assistenziale appunto di Schiavonea. La guardia medica nel frazione marina dell’area urbana di Corigliano, che registra nel periodo di agosto il picco di presenze non solo di residenti, ma anche di turisti, resta quindi chiusa per mancanza di personale sanitario nei giorni del 5, 14, 15 e 31 di agosto. Non sfugge come proprio nei giorni festivi del 14 e del 15 gli utenti saranno privati di un servizio essenziale per la sicurezza e la salute.