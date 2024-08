Il terremoto di ieri sera nell'alto Ionio Cosentino è stato il più forte degli ultimi 12 anni in Calabria

Terremoto in provincia di Cosenza ieri sera con epicentro nell'alto Ionio Cosentino, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile è in contatto con il territorio.

Il capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, ha convocato l’Unità di Crisi alle 23 di ieri per fare il punto con le autorità territoriali e le strutture operative della Protezione civile. Secondo i dati del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria si tratta del terremoto «più intenso» degli ultimi 12 anni in Calabria.

Un'altra scossa nella notte

Nella notte un'altra scossa di terremoto è stata registrata alle 2:12 con epicentro a Bocchigliero, sempre in provincia di Cosenza, con magnitudo 2.4 e un'altra scossa, sempre a Bocchigliero, era stata registrata ieri sera alle 22:53. Dunque, è in atto uno sciame sismico in Calabria con varie scosse nelle ultime ore che hanno riguardato il Vibonese, il Lametino e la provincia, fascia ionica, di Cosenza.