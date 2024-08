San Lorenzo Bellizzi, sarà un'estate all'insegna della musica

Paesaggio e Creatività - Escursioni, concerti, degustazioni è il lietmotiv di una giornata ricca di eventi che caratterizzerà l’estate di San Lorenzo Bellizzi. Finalità dell’evento è offrire la possibilità della scoperta e della conoscenza delle bellezze naturalistiche e delle tradizioni del borgo di San Lorenzo Bellizzi, incastonato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.

La giornata di giovedì 8 agosto si aprirà con un viaggio esperienziale nel Borgo di Pietra, con incontro per l’escursione alle ore 09.00 presso la piazza Largo Dietro Chiesa.

A seguire, alle ore 12.00 sarà possibile degustare alcuni prodotti tipici locali presso l’Az. Agricola "Zipparri Lorenzo”.

Alle 16.00 tutti alla scoperta del Museo dell’Arte Contadina e degli Antichi Mestieri, per poi cimentarsi con l’esplorazione della Vetta Pietro Sant’Angelo nel corso di un’escursione guidata.

Le escursioni sono a cura di guide esperte AIGAE.

La serata proporrà uno spettacolo di Show-cooking a Km 0 e si chiuderà con un concerto dei Sabatum Quartet.

Il Sabatum Quartet è forse il gruppo più anomalo e originale nel suo genere. I motivi di questa originalità sono molteplici, ma possono essere racchiusi in due semplici caratteristiche: la prima è che il gruppo, vive l’esperienza della musica etnica - popolare, senza alcun dogma, la interpreta, la arrangia e la espone al pubblico, “traviandola” ma nello stesso tempo lasciando le caratteristiche originali del pezzo, qualora si trattasse di un brano tradizionale. Questa particolarità è data dalla provenienza e dalle esperienze musicali di ogni singolo artista. La seconda caratteristica è l’apertura artistica della band, i membri, infatti, in poco tempo sono passati da quattro a sette, a testimonianza dell’evoluzione del progetto.

Lo spettacolo del Sabatum Quartet, per le caratteristiche sopra citate, è fuori dal comune, originale e di sicuro impatto emotivo sull’uditore. Si spazia dalla tipica tarantella calabrese, a canti di repertorio tradizionale, a pezzi di contenuto socio-politico (brigantaggio, questione meridionale ecc.), a brani inediti, composti dalla band. Ascoltarli è un’esperienza intensa ed indimenticabile.