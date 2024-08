Strade affollate... l’estate può attendere, uffici comunali di Cosenza chiusi solo a Ferragosto

Sulle vetrine dei negozi è più facile scorgere ancora le mostrine dei saldi che le targhette con le quali i commercianti annunciano la chiusura temporanea legata alle tanto agognate ferie estive.

Questo a certificare come sia ormai cambiato l’approccio alla vacanza anche da parte degli esercenti, rimandando le lancette dell’orologio indietro nel tempo, quando, al contrario, la città si svuotava e le saracinesche degli esercizi commerciali rimanevano abbassate per settimane. Poi è subentrata la crisi economica, il caro bollette, i prezzi dei prodotti alle stelle e l’emergenza Covid. Tutti fattori che hanno forzatamente cambiato le abitudini della gente, tanto che il periodo dedicato al sacrosanto riposo si è ridotto a pochi giorni. Il mese di agosto, comunque, è appena iniziato e i cosentini, come succede in qualsiasi regione d’Italia, qualche scampolo di meritato relax riusciranno a ricavarselo.

Le mete all’estero rimangono le più gettonate, ma anche le visite nelle città d’arte, senza disdegnare le località marine e montane prossime al capoluogo bruzio, prese soprattutto d’assalto nei weekend. L’autostrada, per fortuna liberata dai cantieri, seguita a registrare un afflusso notevole verso le zone battute dalle rotte turistiche, allo stesso modo della 107 e della statale 18. Cosenza, però, è abbastanza viva. Le arterie del centro, soprattutto l’isola pedonale, risultano affollate, specie durante le ore serali. In giro è facile notare anche comitive di turisti e vacanzieri, affascinati dal borgo antico e dalle tante espressioni culturali che il perimetro urbano offre: non ultimo il Museo all’aperto. L’amministrazione di Palazzo dei Brui, proprio nella giornata di ieri, ha comunicato che gli Uffici comunali rimarranno chiusi a Ferragosto e venerdì 16, garantendo, comunque, i servizi essenziali all’utenza. Lo ha disposto il sindaco, Franz Caruso. Uffici pronti a riaprire al pubblico regolarmente, appena dopo la pausa ferragostana, cioè lunedì 19. Anche il Museo dei Brettii e degli Enotri resterà chiuso sia a Ferragosto che venerdì 16.

Per il resto del mese di agosto, la struttura museale diretta da Marilena Cerzoso sarà regolarmente aperta secondo gli orari ordinari estivi, e cioè dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30. Sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30. Come giorno di chiusura settimanale sarà osservato sempre il lunedì. Simile l’impostazione data da Palazzo Arnone, che resterà aperto pure il giorno di Ferragosto, ma solo la mattina, dalle 8.30 alle 12.30.