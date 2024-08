Incendio boschivo a Cleto, 40enne arrestato in flagranza di reato

Segnala l’incendio e fa arrestare un 40enne. Il primo cittadino di Cleto è un esempio concreto di come il territorio vada tutelato dall’azione devastante dei piromani. I carabinieri della Stazione di Aiello Calabro, presidio dell’Arma che ha competenza sui piccoli comuni collinari di Aiello Calabro, Serra d’Aiello e Cleto hanno arrestato nel corso della mattinata di ieri un noto 40enne della zona. L’intervento ha mostrato l’elevata sinergia e proficua comunicazione tra il Comune di Cleto e le forze dell’ordine. È stato proprio il sindaco Armando Bossio a notare le fiamme ed allertare immediatamente i militari permettendo di trarre in arresto l’uomo in flagranza di reato per incendio boschivo. Le fiamme hanno distrutto circa 600 metri quadri di costone di montagna composta da macchia mediterranea e piccoli arbusti.