Una cortina di fuoco circonda la casa circondariale di Castrovillari VIDEO

Un incendio di vaste proporzioni ha praticamente raso al suolo contrada Petrosa, lambito diverse abitazioni, percorso in larghezza il carcere di Viale Sergio Cosmai, l'aula bunker e, quindi, ripulito completamente la vecchio discarica degli anni 70 - 80 (vi sono stivati rifiuti di ogni genere). Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco, i volontari dell'Anpana, la Protezione civile e le squadre di Calabria verde. Il fuoco è divampato nei pressi del secondo campo di calcio, area praticamente abbandonata a sé stessa insieme ad una parte degli arredi, in particolare uno spogliatoio di calcio che sarebbe stato più volte vicino ad essere ingoiato dalle fiamme. Da rilevare che le operazioni sono risultate particolarmente difficili per via del vento intenso e delle alte temperature: si tratta della classica miscela che ha scatenato il fuoco su un fronte di oltre tre chilometri. Le operazioni di spegnimento sono state difficili anche per via di un altro incendio scoppiato in mattinata tra San Basile e Saracena.