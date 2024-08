Cosenza, preso di mira il campetto di padel del Parco del Benessere

E dire che l’amministrazione comunale, proprio venerdì, aveva provveduto a sistemare due panchine nella piazza principale del Parco del benessere, abbellendo e rendendo ancora più fruibile il vialone alberato, consegnato ufficialmente alla città nelle scorse settimane.

Ieri, però, la triste scoperta, avvenuta all’altezza del Liceo Scientifico Scorza, dove insiste un campetto destinato al padel. Qualcuno, in pratica, forse la notte precedente, si sarebbe accanito contro la rete di protezione della struttura sportiva, una delle tante presenti lungo il percorso pedonale, danneggiando la parte alta della recinzione. Immediata la reazione del sindaco, Franz Caruso, che ha condannato il gesto. «Accanirsi contro un impianto sportivo che è di tutti – le parole dell’inquilino del Comune – significa non avere rispetto di un patrimonio pubblico che si dovrebbe solo curare e trattare come se fosse casa propria. Invece, i barbari hanno colpito ancora sul Parco del benessere.

Non mi stancherò mai di ripeterlo: se non abbiamo rispetto delle cose belle della nostra città – la sottolineatura del sindaco Caruso – non abbiamo rispetto di noi stessi. È una questione di senso civico che, però, è mancato ancora una volta»