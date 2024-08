Castrovillari, nuova aggressione al personale del pronto soccorso

Caos e paura in pronto soccorso. Continuano le aggressioni ai sanitari che si occupano della rete dell'emergenza - urgenza. L’altro giorno medici e infermieri si sono trovati di fronte ad una vera e propria furia umana che, oltre ad entrare bruscamente nel Pronto Soccorso dell'Ospedale “Pasquale Ferrari”, ha creato scompiglio aggredendo il personale in sevizio e scaricando il contenuto di un estintore all'interno dei locali occupati dalla principale Unità Operativa di Soccorso. I sanitari in sevizio sono stati costretti ad avvisare i carabinieri della Compagnia di Castrovillari per bloccare l’aggressore e procedere celermente allo sgombero dei degenti dai locali interessati dalle polveri che nel frattempo s'erano depositate a causa dell'uso improprio dell'estintore.

Davvero ingente il computo dei danni e tanti i disagi creati a quanti si trovano in Pronto soccorso per ricevere assistenza per patologie palesatesi improvvisamente, ed ai tanti anziani presenti e in attesa di essere spostati nei reparti e nei presidi ospedalieri della zona. La situazione è tornata alla normalità solo dopo che l’aggressore è stato immobilizzato e poi trasferito in una struttura specialistica per essere sottoposto a cure psichiatriche. Non è la prima volta che il Pronto Soccorso dell’ospedale “Ferrari” viene messo a soqquadro da persone che vanno in escandescenza e che, chiaramente, avrebbero la necessità di essere ricoverate in luoghi di cura e soccorso molto più adeguate. Una di queste Unità si trova presso l'ospedale di Corigliano. Ma i sanitari della città del Pollino avrebbero l'assoluta necessità, e questo visto l'aumento dei casi di natura psichica, di poter contare su una Unità operativa dedicata ai casi in cui il disagio si mostra in tutta la sua tragica evidenza. L’allestimento sarebbe opportuno per mettere in sicurezza il personale dell'area emergenza-urgenza, particolarmente esposto a pericoli che spesso diventano imprevedibili, proprio come quello occorso recentemente.