Cosenza, manutenzione straordinaria in corso allo stadio “Marulla”

Senza l’intervento del sindaco Franz Caruso l’amichevole di sabato scorso allo stadio “Marulla” tra i rossoblù di Alvini e il Foggia di Brambilla si sarebbe giocata a porte chiuse. L’ostacolo da superare era la sistemazione dei mezzi con cui erano giunti in città i tifosi della squadra pugliese. Fino allo scorso anno confluivano nel perimetro del vicino Centro sportivo Real Cosenza che però da alcune settimane ha chiuso le porte al sodalizio silano non avendo ricevuto le somme relative all’utilizzo dell’impianto nella scorsa stagione. La situazione msi è sbloccata solo grazie alla mediazione del primo cittadino. Ma il problema resta e andrà affrontato a breve in quanto va trovata una soluzione logistica per le tifoserie ospiti soprattutto in occasione di alcune partite che prevedono l’arrivo in città di centinaia di supporter (Bari, Palermo, Juve Stabia, Sampdoria), fatta eccezione per il derby con il Catanzaro che con ogni probabilità sarà vietato alla tifoseria ospite (anche a parti invertite dopo gli incresciosi episodi accaduti nello scorso campionato).