Pochi loculi e tanta sporcizia, cimitero di Acri abbandonato

Lo hanno denunciato nell’ultima seduta di Consiglio comunale e sono tornati a ribadirlo attraverso una nota stampa. Così i consiglieri di Forza Italia accendono i riflettori sulla situazione critica del cimitero di Acri a causa della mancanza di loculi.

«Nonostante le rassicurazioni fornite in passato - si legge nella nota - con promesse di realizzare 200 nuovi loculi a San Giacomo, Serricella e nel centro cittadino, attualmente non vi sono spazi disponibili». Inoltre, hanno ancora aggiunto, «le alte temperature estive aggravano la situazione igienico-sanitaria, con salme che rischiano di rimanere nella cappella anche per 15-20 giorni, o addirittura un mese, come già accaduto in passato. Questa situazione - hanno incalzato - è inaccettabile. È inconcepibile che nel 2024 si debba ancora affrontare un tale problema».

Per Forza Italia, «le promesse di soluzioni rapide e definitive si sono rivelate, per l’ennesima volta, vane, lasciando i cittadini a fronteggiare una situazione sempre più grave». Alla luce di tutto ciò per i forzisti «l’Amministrazione Capalbo prenda atto delle proprie responsabilità e metta in atto misure concrete per risolvere la questione. Basterebbe saper programmare, il numero di decessi che statisticamente si verificano ogni anno (purtroppo), oramai la conoscono anche le pietre (tranne l’attuale Amministrazione) e qui non bisogna presentare emendamenti nei capitoli di bilancio per reperire i finanziamenti, poiché i loculi vengono pagati profumatamente ed in anticipo rispetto alla stessa sepoltura».

A rendere la situazione ancora più deprecabile, hanno concluso, «è il completo abbandono in cui oramai da mesi è lasciato il cimitero di Acri centro (e la situazione è ancora peggiore a Serricella e San Giacomo) con cassonetti strapieni di rifiuti maleodoranti; sterpaglie ovunque; assenza di personale preposto alla pulizia».