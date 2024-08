Castrovillari, incendiato un immobile nel terminal degli autobus

La mano del dolo nuovamente in azione, ieri mattina, presso un immobile d’ingresso al piazzale dell’autostazione. Ignoti – probabilmente dei ragazzi – avrebbero utilizzato una finestrella per introdurre, e questo intorno alle 9.30, l’innesco che ha poi generato il fuoco doloso e una colonna di fumo altissima. In pochi minuti la distruzione di alcune suppellettili e il crollo della copertura. Tutto a causa delle alte temperature generate dal calore intenso. Particolarmente difficile è risultato l’intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Castrovillari, giunti sul posto insieme ai Carabinieri dell’aliquota radiomobile e ai vigili della municipale per circoscrivere l’incendio in una situazione talmente a rischio da rendere necessario l’ingresso con respiratori e l’attrezzatura di protezione. È seguito un meticoloso lavoro di bonifica e messa in sicurezza. Contestualmente i vigili del fuoco hanno proceduto ad ascoltare la posizione dei gestori dell’immobile. Le cause restano, al momento, in fase di accertamento anche da parte dei Carabinieri della Compagnia. Una dettagliata informativa sarà presto depositata al secondo piano del Tribunale di Castrovillari. Del fatto è stato informato il sostituto procuratore di turno. Tutto il piazzale dell’Autostazione non vive un particolare momento di cura ed avrebbe delle precise necessità: pulizia dalle erbacce e un maggiore controllo che sia capace di salvaguardare, non solo la sala d’aspetto, ma anche le pensiline e i capannoni che raccontano una storia importante, fatta da maestranze capaci di sistemare littorine e treni a vapore, che erano anche pronti a salire la Dirrupata di Morano per andare, in piena notte, a sistemare una rotaia o per recuperare i pullman che hanno poi sostituito la tratta ferrata che si inerpicava sino a Lagonegro e che scendeva sino a Sapri.