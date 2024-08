Cetraro, barca rischia di sbattere sulla scogliera. La Guardia costiera salva quattro persone

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 agosto, la Guardia Costiera di Cetraro ha portato a termine un provvidenziale salvataggio evitando l’impatto sulla Scogliera dei Rizzi di un natante con motore in avaria e alla deriva. La chiamata di soccorso, pervenuta tramite il numero blu di emergenza in mare 1530, ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi con la motovedetta S.A.R. CP 851 che individuava il natante a circa 50 mt dagli scogli in balia dell’aumento del moto ondoso e del vento insistente. Il soccorso, coordinato dagli uomini e donne dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, si è concluso positivamente assicurando il rientro in porto dell’equipaggio sano e salvo, composto da quattro persone.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro raccomanda agli utenti del mare l’importanza delle norme di cui all’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 16/2024 emessa il 6 giugno 2024 (consultabile sul sito web della Guardia Costiera di Cetraro), nonché di effettuare un accurato controllo dell’efficienza del mezzo nautico e delle condizioni meteo-marine prima di ogni uscita in mare.