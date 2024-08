Cosenza, rinnovato il collegio provinciale degli agrotecnici

Il 2 agosto 2024 si è tenuta l'elezione per il rinnovo del Collegio Provinciale di Cosenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, che ha visto una partecipazione significativa da parte degli iscritti.

Eletti in Consiglio

Arnone Aurelio

Brandi Pietro

D'Acri Mauro

Gagliardi Angelo

Barbarossa Francesco

Miracolo Eugenio

Ruggiero Michele

Per i revisori sono stati eletti:

Lupinacci Antonio

Corrado Emilio

Orrico Emilia

Revisore supplente:

Bisignano Emilio

Il 5 agosto 2024, il Consiglio si è riunito per eleggere il nuovo presidente del Collegio. All'unanimità, è stato riconfermato Mauro D'Acri nel ruolo di presidente. Inoltre, Emilia Orrico è stata eletta presidente dei revisori ed infine Eugenio Miracolo è stato eletto segretario. Il presidente D'Acri, nel suo intervento, ha dichiarato: "Questo è il risultato del lavoro fatto in questi due anni di risanamento e riorganizzazione del Collegio. Oggi il Collegio può contare su un gruppo dirigente unito e coeso per il rilancio dell'ente. Ringrazio tutti gli iscritti e i colleghi per la fiducia accordata e per avermi confermato come presidente."

Il Collegio Provinciale di Cosenza degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati si appresta a iniziare un nuovo capitolo sotto la guida del rinnovato consiglio, con l’obiettivo di continuare a promuovere la professionalità e l'efficienza nel settore agro-tecnico.