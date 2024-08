Marina di Sibari, manomesso l'impianto di sollevamento delle fognature: il sindaco Papasso si "tentativo intimidatorio all'amministrazione"

Uno spiacevole episodio si è verificato ieri a Marina di Sibari, durante il concerto di Cecè Barretta e della figlia Suamy: qualcuno ha provato a manomettere l'impianto di pompe che gestisce il sollevamento dei reflui fognari, un sistema necessario senza il quale le fogne andrebbero in blocco, gestito da due quadri elettrici (uno in funzione e l’altro di riserva). A Raccontare l'accaduto che "ha rovinato letteralmente la festa" è il sindaco di Cassano all'Ionio Giovanni Papasso.

"Ieri sera prima i tecnici e la squadra manutenzione, poi il sottoscritto, veniamo informati di una strana fuoriuscita di liquami fognari dai tombini presenti in tutto il villaggio turistico. Siamo andati a controllare nella centrale sita nella “Torre di Pisa” e abbiamo trovato che il primo quadro elettrico era come se fosse stato bloccato mentre il secondo, d’emergenza, era staccato e “a zero” come dicono i tecnici della squadra manutenzione e non è partito nemmeno quello. Una situazione stranissima perché dal solito controllo mattutino era risultato essere tutto in ordine. Motivo per cui vien da sé che l’impianto è stato artatamente manomesso. Fatte le dovute deduzioni, valutata la gravità della cosa, abbiamo subito avvisato i Carabinieri della Compagnia di Cassano che vedranno il da farsi".