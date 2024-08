Rassegna stampa 07-08-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Legge omnibus, basta la parola: polemiche nel Consiglio regionale calabrese

- Lidi e turismo: le due facce dell’estate calabrese

- Coppia assassinata a Cassano, oggi udienza davanti al TdL di Catanzaro

- Locri e Castrovillari le carceri più sovraffollate, carenza di personale in tutti gli istituti

- Città unica, la parlamentare cosentina Loizzo pronta a candidarsi ma sulle tempistiche...

- Bando Amaco a Cosenza, troppi i vincoli

- Progetto Gap, l’appello di prof e genitori: a Cosenza i ragazzi hanno bisogno di aiuto

- Castrovillari, incendiato un immobile nel terminal degli autobus

- Santa Maria del Cedro, è ai domiciliari ed evade per far visita alla ex: la fuga d’amore... gli costa cara

- Senza ambulanze medicalizzate: va in tilt il comparto “emergenza” a Rossano