Senza ambulanze medicalizzate: va in tilt il comparto “emergenza” a Rossano

Fare miracoli con i pochi strumenti che si hanno a disposizione. È quello che fanno ogni giorno i medici del pronto soccorso del Giannettasio di Rossano, quotidianamente preso letteralmente d’assalto da emergenze che giungono dall'intero territorio.

Una vera e propria trincea di guerra dove combattono giorno dopo giorno medici e infermieri che devono far fronte a una serie di disagi e devono attingere non solo alle loro conoscenze mediche per venire incontro alle esigenze dei pazienti, ma anche riuscire a coordinare le attività in un ospedale che è ancora un cantiere.

Tanti disagi anche e soprattutto per quella che è la carenza di medici, nonostante la presenza degli ormai noti medici cubani che stanno dando una grossa mano a tutti i reparti dello spoke. Altro problema serio resta quello della mancanza di ambulanze medicalizzate. Esempio emblematico quanto accaduto ieri. Un paziente in codice rosso necessitava di essere trasferito in altra struttura, ma non vi era disponibile alcuna ambulanza medicalizzata. Si decide così di ricorrere alla richiesta di intervento dell'elisoccorso ma ecco che anche qui si apre un nuovo problema. Come è noto da tempo la struttura del Giannettasio è interessato da lavori di ristrutturazione. Tra questi rientra anche la piattaforma di atterraggio dell'elisoccorso.