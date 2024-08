Cassano, Marina di Sibari è invasa dai reflui. Manomessa la rete fognaria

Manomesso l’impianto di sollevamento dei reflui fognari di Marina di Sibari durante il concerto di Cecè Barretta. Com’è noto, a Marina c’è un impianto di pompe che gestisce il sollevamento dei reflui fognari. Un sistema necessario senza il quale il normale funzionamento delle fogne andrebbero in blocco. Lo stesso viene gestito da due quadri elettrici: uno in funzione e l’altro entra in servizio se il primo non ce la dovesse fare. Martedì sera, durante il concerto di Cecè Barretta, prima i tecnici e la squadra manutenzione del comune, poi la stessa amministrazione comunale, vengono informati di una strana fuoriuscita di liquami fognari dai tombini presenti in tutto il villaggio turistico. Da un immediato controllo effettuato nella centrale sita in quella che viene definita “Torre di Pisa”, per la forma e l’altezza, è emerso che il primo quadro elettrico era come se fosse stato bloccato mentre il secondo, d’emergenza, era staccato e con la corrente «a zero» come hanno specificato alcuni tecnici della squadra manutenzione. Secondo quadro che, nei fatti, non è riuscito a partire. Una situazione stranissima perché dal solito controllo mattutino era risultato essere tutto in ordine. Motivo per cui è sembrato chiaro che l’impianto possa essere stato artatamente manomesso.