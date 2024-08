Cosenza, contrada Vermicelli è assediata dai rifiuti

Continua l’impegno sul territorio urbano del gruppo Vas (Verdi, Ambiente e società) di Cosenza-Rende, presieduto da Pino Boccia. Il circolo ha denunciato più volte, anche attraverso sit-in organizzati in varie località, le situazioni di degrado ambientale che caratterizzano prevalentemente le periferie dei comuni di Cosenza e Rende.

Oltre Campagnano, più volte, in particolare, è stata segnalata agli organi competenti ed all’amministrazione comunale, lo stato di abbandono in cui versano alcune aree adiacenti all’Università della Calabria, da poco premiata dal Censis come il miglior ateneo tra i più grandi in Italia.